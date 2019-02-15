"قصة صور" حلمى طولان .. قاهر الزمالك و الترجى فى مهمة صعبة بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يٌعد حلمى طولان احد نجوم العصر الذهبى لنادى الزمالك، وقد لعب طولان لفريق الزمالك فى الفترة من 1972 حتى 1979 ، و بعد الاعتزال تولى تدريب عدة أندية منها الزمالك و الحرس و المصرى و سموحة و الاتصالات و الشرطة و الجيش، و الاوليمبى وبتروجت ، وأخر محطاته التدريبية فريق الاتحاد السكندرى.
واستطاع طولان أن يفوز على فريق الزمالك والترجى التونسى ، و يطيح بهما من منافسات البطولة العربية ، و هو ما جعل إدارة زعيم الثغر تتمسك بطولان .
ويقود طولان فريق سيد البلد فى مهمة صعبة غدا السبت أمام الهلال السعودى ، فى إطار منافسات ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية .
حلمى طولان لاعبا فى الزمالك مع الكأس
طولان خارج الملعب
طولان فى زفاف نجله
طولان فى عزاء و الده بالمنوفية
طولان و الكرة
طولان و النظارة
طولان و عبد الحق فى نادى النصر
مدرب الاتحاد السكندرى فى الاذاعة
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