جروس يرفض التغييرات الجذرية فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إجراء تغييرات تشكيلة جذرية فى التشكيلة البيضاء الأساسية أمام إنبى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وفقا لمصدر مطلع بالزمالك يرى "جروس" إن المساس بالتشكيلة البيضاء فى الوقت الحالى بشكل جذرى سيؤدى إلى نتائج سلبية فى المرحلة القادمة على أن يوضح ذلك لأمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك الذى سيؤكد للمدرب إنه لا يوجد أحد داخل النادى الأبيض يتدخل فى عمله ولكن الأزمة أمام نصر حسين داى فى المباراة الأخيرة بالكونفدرالية والنتيجة السلبية كانت بسبب البطئ فى التغييرات ما أدى التعادل خاصة إن هناك لاعبين فى الملعب كانت انتهت طاقتهم مثل كهربا وكان يجب إجراء تغييرات مبكرة.

كان الزمالك قد تعادل مع نصر حسين داى بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين أول مساء الأربعاء، على استاد برج العرب، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ما أدى إلى تذيل الفريق الأبيض للمجموعة بنقطة وحيدة ويتصدر الفريق الجزائرى للمجموعة بـ4 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى بـ3 نقاط وبترو أتلتيكو الأنجولى بنفس الرصيد من النقاط.