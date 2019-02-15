شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخشى انتفاضة بتروجت على ستاد المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف حرس الحدود نظيره بتروجت فى تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة على ستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد الخسارة من الأهلى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة، فيما فاز الفريق البترولى على وادى دجلة بهدف دون رد .

ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 25 هدف فيما يحتل بتروجت المركز الأخير برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 26 هدف .

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود للعودة لنغمة الانتصارات وتجاوز السقوط أمام الأهلى لمواصلة التقدم فى سباق مراكز جدول الدوري، بينما يتمسك محمد عودة المدير الفنى لبتروجت بتحقيق فوزه الثانى على التوالى منذ توليه المسئولية فى محاولة إنقاذ الفريق البترولى من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة .