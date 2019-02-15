شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقود محاولة أخيرة لإقامة مباريات الأهلى بالكلية الحربية بـ2000 مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، محاولة أخيرة مع الجهات الأمنية للحصول على موافقة رسمية للسماح للنادى الأهلى بخوض مبارياته المقبلة فى الدورى على استاد الكلية الحربية بحضور أعداد قليلة من الجماهير تصل إلى 2000 مشجع.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى النادى الأهلى مؤخرا، يطالبه بتحديد ملعب بديل لإستضافة مبارياته بعد غلق ملعب السلام الذى يخضع لإصلاحات حيث سيستضيف مباريات إحدى مجموعات بطولة أمم افريقيا 2019، إلا أن النادى الأحمر لم يرسل لاتحاد الكرة إسم الملعب البديل، لذا فتح اتحاد الكرة خط اتصال مع مسئولى استاد الكلية الحربية لإستضافة الأهلى بحضور جماهيرى.

ويفاضل النادى الأهلى بين ملعبين لاستضافة مبارياته المحلية بعد غلق استاد السلام هما الكلية الحربية وبتروسبورت، ورفض الأمن إقامة مباريات الأحمر على استاد المقاولون العرب، وينتظر اتحاد الكرة موقف الأمن من إقامة مباريات الأهلى على الكلية الحربية بحضور جماهيرى، وإلا سيتم إقامة مباريات الأهلى على استاد بتروسبورت رغم إرهاق أرضيته حيث يستضيف مباريات 4 فرق فى الدورى هى الزمالك وانبى والمقاولون ودجلة.