شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثالث جولات قبل نهائى دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الجمعة، مواجهات قوية فى ثالث جولات دور قبل نهائى دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 /2019 .
تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع هليوبوليس والأوليمبى مع طلائع الجيش و الجزيرة مع سبورتنج والزمالك مع سموحة.
فيما تقام الجولة الرابعة الخميس القادم بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و سموحة مع الاوليمبى و طلائع الجيش مع الزمالك و هليوبوليس مع الجزيرة.
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