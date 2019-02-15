شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستدرج طلائع الجيش فى الجبل الاخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش فى تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة متوازنة للغاية يدخلها الفريقين بعد أن حقق كل منهما نتيجة التعادل السلبى فى أخر ظهور بالمسابقة حيث تعادل ذئاب الجبل مع إنبى فيما تعادل الطلائع مع سموحة .

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 23 هدف فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .

وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بخطف النقاط الثلاث وإستعادة العروض الجيدة بعد فترة من التراجع، بينما يسعى البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى للطلائع للخروج من دوامة التعادلات التى تطارده منذ تولية المسئولية عن طريق العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى .