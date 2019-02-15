مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 15 /2 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز، إذ تقام مباراة حرس الحدود وبتروجت على ستاد المكس ومباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.

موعد مباراة حرس الحدود وبتروجت

تقام مباراة حرس الحدود وبتروجت على ستاد المكس فى تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد الخسارة من الأهلى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة فيما فاز الفريق البترولى على وادى دجلة بهدف دون رد .

ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 25 هدف فيما يحتل بتروجت المركز الأخير برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 26 هدف .

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود للعودة لنغمة الانتصارات وتجاوز السقوط أمام الأهلى لمواصلة التقدم فى سباق مراكز جدول الدوري بينما يتمسك محمد عودة المدير الفنى لبتروجت بتحقيق فوزه الثانى على التوالى منذ توليه المسئولية فى محاولة إنقاذ الفريق البترولى من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة .

موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش

تقام مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى تمام السابعة مساء اليوم الجمعة فى مواجهة متوازنة للغاية يدخلها الفريقين بعد أن حقق كل منهما نتيجة التعادل السلبى فى أخر ظهور بالمسابقة حيث تعادل ذئاب الجبل مع انبى فيما تعادل الطلائع مع سموحة .

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 23 هدف فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .

وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بخطف النقاط الثلاث وإستعادة العروض الجيدة بعد فترة من التراجع بينما يسعى البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى للطلائع للخروج من دوامة التعادلات التى تطارده منذ تولية المسئولية عن طريق العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتازاليوم.