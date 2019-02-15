رئيس نادي جنوى يخطط لانتشال باليرمو من الغرق

أكد رئيس نادي جنوى “إنريكو بريزيوسي” لمقربين منه، تفكيره الجاد في شراء جزء كبير من أسهم أحد كبار الدوري الإيطالي الدرجة الثانية “باليرمو”، بهدف إنقاذه من الورطة التي وضع فيها من بعد بيعه من قبل مالكه الشهير “زامباريني” نهاية العام الماضي.

ويحتل باليرمو المرتبة الثانية في جدول ترتيب الـ “سيري ب” برصيد 41 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن بريتشيا المتصدر، ومبتعدًا عن بينيفينتو الثالث بفارق 5 نقاط واضحة، ما يجعله أحد أبرز المرشحين للعودة إلى السيري آ.

لكن مشاكل باليرمو المالية التي تشبه المشاكل التي أدت لإنزال (بارما) قبل عدة سنوات إلى دوري الدرجة الرابعة، تُهدد اكتمال إنجاز الفريق مع المدير الفني الشاب “روبيرتو ستيلوني” الذي سبق له فروسينوني وباري قبل توليه مسؤولية باليرمو عام 2017.

وقالت الشركة المالكة لنادي باليرمو “سبورت كابيتال جروب” بأنها باعت حصتها في النادي يوم أمس الخميس لشركاء ماوريتسيو زامباريني، وتم تنصيب ريينو فوشكي رئيسًا جديدًا للنادي.

ووفقًا للصحفي “آلفريدو بيدولا” فإن هناك صداقة وعلاقة عمل وثيقة تجمع فوشكي وبريزيوسي ستساعد الأخير على شراء جزء كبير من أسهم باليرمو في الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف الصحفي “علاقة فوشكي برئيس جنوى ممتازة للغاية، وقد يحدث اتفاق ما خلال الفترة القادمة رغم محاولات بريزيوسي نفى التقارير التي ربطته بالروسانيرو أكثر من مرة”.