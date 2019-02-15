رسميًا | برشلونة يجدد عقد فالفيردي

قررت إدارة نادي برشلونة تمديد عقد المدير الفني “إيرنيستو فالفيردي”، صباح اليوم الجمعة، بعد أقل من 24 ساعة على التصريحات التي أدلى بها رئيس النادي “ماريا بارتوميو” حول سعيه لتحقيق الاستقرار الفني في النادي حتى لو لم يتوج بأي لقب هذا الموسم.

ووقع فالفيردي على العقد الجديد الذي سينتهي في يونيه 2020، مع بند التجديد لموسم إضافي حتى يونيه 2021.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 51 نقطة بعد 20 جولة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الثاني، ومبتعدًا عن أتلتيكو مدريد الثالث بفارق 7 نقاط واضحة.

فالفيردي /55 عامًا/ تولى تدريب برشلونة في صيف 2017 بعد مسيرة طويلة مع نادي أثلتيك بيلباو امتدت لنحو 4 أعوام، علمًا بأنه درب فالنسيا في موسم 2013/2012 ومن قبله أولمبياكوس وفياريال وإسبانيول، واستطاع فالفيردي تحقيق لقبي الدوري والكأس في إسبانيا رفقة برشلونة بموسم 2018/2017.

وتجدر الإشارة إلى أن فالفيردي بدأ مسيرته التدريبية مع نادي أثلتيك بيلباو “ب” في عام 2002 وتم تصعيده لتدريب الفريق الأول لعملاق إقليم الباسك في موسم 2004/2003 لكنه لم يحصل على فرصته كاملة، لينتقل إلى إسبانيول عام 2006 ومعه حقق إنجاز غير عادي بالتأهل لنهائي كأس الدوري الأوروبي الذي خسره أمام إشبيلية عام 2007.

مدرب برشلونة فالفيردي (صور: AFP)