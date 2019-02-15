محافظ بنى سويف يكرم 240 من المتفوقين رياضيًا ومتحدى الإعاقة

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كرّم المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، 240 شخصاً من المتفوقين رياضيا بنادى بنى سويف الرياضى والمتفوقين من أبناء نادى متحدى الإعاقة بمقر نادى بنى سويف الرياضى في حضور أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب على محمد سليم رئيسمجلس إدارة نادى بنى سويف، والمحاسب محمود مغربى مدير مكتب المحافظ، واللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بنى سويف.
تضمن الاحتفال تكريم 150 من المتفوقين رياضيا من أبناء نادى بنى سويف و90
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