اتحاد اليد يضع خارطة الطريق لتنظيم مونديال 2021

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد أول اجتماع مع حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد للرجال المقرر إقامتها في مصر في يناير 2021، وذلك لوضع خطة الاستعداد للبطولة الأهم في العالم على مستوى اللعبة.
حضر الاجتماع هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ومؤمن صفا أمين الصندوق، ونبيل خشبة ومنى أمين عضوي مجلس الإدارة، وعلاء السيد رئيس لجنة المنتخبات القومية بالاتحاد.
وتحدث لبيب خلال الاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد عن رؤيته بشكل عام لتنظيم بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد، والأفكار المقترحة بشكل مبدئيلتنفيذها على المستوى التنظيمي، وسبل التنسيق مع الجهات المتخصصة لتنفيذ الأفكار المطروحة.
وقال هشام نصر رئيس الاتحاد ان الاجتماع شهد الحديث بشكل مبدئي عن الأمور التنظيمية الخاصة بالتجهيز لاستضافة بطولة العالم للرجال في مصر، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة تضع في اعتبارها أن نسخة مصر هي الأولى في التاريخ بالنظام الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 32 منتخبا بدلا من 24 في النسخة الأخيرة التي أقيمت بتنظيم مشترك في ألمانيا والدنمارك.
وأضاف نصر بأن الصالات التي ستستضيف البطولة هي الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، وصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة مقر الاتحاد الجديد في مدينة السادس من أكتوبر، وصالة برج العرب، ولم يتحدد حتى الآن إذا ما كان سيتم الاستعانة بصالة إضافية بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 32 منتخبا، وسيتم حسم هذا الموضوع قريبا، موضحا أن الاتحاد الدولي لكرة اليد اعتمد بالفعل الصالات الأربع التي تم إرسالها، ويجري حاليا العمل على تجهيز الصالات المحددة لتكون على أحدث المستويات العالمية.
من جانبه أكد حسين لبيب أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أي قرارات يتم اتخاذها في إطار الاستعداد لاستضافة المونديال، وسيتم التواصل مع جميع الجهات لإنجاح هذا الحدث المهم وخروجه بالصورة المشرفة .
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