صورة.. محمد صلاح يواصل الاستعداد لموقعة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

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يواصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي استعداداته المكثفة مع فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .
ونشر محمد صلاح عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له أثناء المران استعداداً لمواجهة الفريق البافاري المرتقبة علي ملعب انفيلد .
ويعول الألماني يورجن كلوب المدير
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