صورة.. محمد صلاح يواصل الاستعداد لموقعة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

كتب- وليد خليل

يواصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي استعداداته المكثفة مع فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .

ونشر محمد صلاح عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له أثناء المران استعداداً لمواجهة الفريق البافاري المرتقبة علي ملعب انفيلد .

ويعول الألماني يورجن كلوب المدير

الفني للريدز كثيراً علي سرعة وخبرات صلاح في مباغتة دفاعات بايرن ميونيخ، في ظل المستوي المميز الذي يقدمه النجم المصري منذ انتقاله لليفربول حيث أحرز 20 هدفاً حتى الآن مع الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري .