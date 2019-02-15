كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شرط نجم بايرن ميونخ لتجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف نجم بايرن ميونخ عن رغبته في الاستمرار بصفوف الفريق البافاري لأعوام جديدة.
وأكد فرانك ريبري نجم بايرن ميونخ الألماني، أنه يمكنه الاستمرار مع الفريق بشرط وحيد، في ظل اقتراب نهاية عقده الذي ربما يكون الأخير.
وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قال ريبيري: "سنرى ما سيحدث في الأسابيع القليلة القادمة، سوف أجلس مع الرؤساء ووكيلي".
وتابع النجم الفرنسي "شرط وحيد يجعلني أن استمر مع بايرن ميونخ، هو أنني استطيع ان اقدم لهم شيء هذا الموسم ومنحهم ما يريدون".
وكان حسن صالح حمزيتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أكد من قبل أن الفريق لن يكون قادراً على التجديد للاعب الفرنسي صاحب الـ35 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | تعرف على شرط نجم بايرن ميونخ لتجديد عقده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.