رياضة | تعرف على شرط نجم بايرن ميونخ لتجديد عقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شرط نجم بايرن ميونخ لتجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نجم بايرن ميونخ عن رغبته في الاستمرار بصفوف الفريق البافاري لأعوام جديدة.

وأكد فرانك ريبري نجم بايرن ميونخ الألماني، أنه يمكنه الاستمرار مع الفريق بشرط وحيد، في ظل اقتراب نهاية عقده الذي ربما يكون الأخير.

وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قال ريبيري: "سنرى ما سيحدث في الأسابيع القليلة القادمة، سوف أجلس مع الرؤساء ووكيلي".

وتابع النجم الفرنسي "شرط وحيد يجعلني أن استمر مع بايرن ميونخ، هو أنني استطيع ان اقدم لهم شيء هذا الموسم ومنحهم ما يريدون".

وكان حسن صالح حمزيتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أكد من قبل أن الفريق لن يكون قادراً على التجديد للاعب الفرنسي صاحب الـ35 عاماً.