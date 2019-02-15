رياضة | 'العليمي' يحشد 20 لاعبا في معسكر مغلق لموقعة سرس الليان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'العليمي' يحشد 20 لاعبا في معسكر مغلق لموقعة سرس الليان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن "مسعد العليمي" المدير الفني لفريق طوخ قليوبية، قائمة فريقه لمواجهة سرس الليان بالجولة 25 بالمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث، والمقرر لها غدا السبت في الثانية والنصف عصرا، وجاءت القائمة كالتالي:-

محمود أوكا، ومحمد ناصر، ومحمد زيكا، وأحمد زايدن، زمصطفي هندواى، وأحمد صبحي، وابراهيم عبدالحليم، وعزت احمد، ومدحت خميس، وأحمد يحي، ومحمود عبدالستار، وأحمد علاء، والمعتز بالله، واسلام شحته، ومحمد قورة، واحمد عتيتو، وسيد فليكس، ومحمد عبدالقادر، ومحمود ماريوو، وأسلام مجدى.

وأنهى الفريق تدريباته اليوم علي ملعب النادى، وسبق له خوض مباراة ودية أمام فريق مركز شباب قها وفاز بثمانية مقابل هدفا، ويدخل الفريق معسكر مغلق اليوم نظرا لأهمية المباراة واستعادة القمة التي فقدها بعد الهزيمة من "بطا" بالجولة الماضية، وذلك ضمن استعداداته لمواجهة سرس الليان غدا.

يخوض طوخ المباراة ليس أمامه حل سوي الفوز لتحقيق أمل الفريق وطموح الجماهير القليوبية في الصعود لدورة التأهل لدوري القسم الثاني، ويدخل المبارة في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق عرب الرمل المتصدر، بينما يأتي سرس الليان في المركز السابع برصيد 35 نقطة، ويسعي لتقديم عرضا مشرفا امام طوخ.