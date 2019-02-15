رياضة | محاضرة فيديو للاعبي الأهلي استعدادا للإتناج.. وأزار وفتحي يواصلان التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة فيديو للاعبي الأهلي استعدادا للإتناج.. وأزار وفتحي يواصلان التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك لاعبو الأهلي الذين في مباراة سيمبا التنزاني التي أقيمت عصر الثلاثاء الماضي في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

وكانت مجموعة اللاعبين المشاركين في مباراة سيمبا قد خاضت تدريبات استشفائية عصر أمس الخميس على هامش مران الفريق الجماعي، في إطار برنامجهم الاستشفائي بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة وعقب العودة من تنزانيا.

ويختتم الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد السبت في الجولة 22 من منافسات الدوري الممتاز.

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي محاضرة فيديو للاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة داخل معسكر الفريق استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

محاضرة فيديو للاعبي الأهلي يواصلون التأهيل

ويسعى لاسارتي في المحاضرة إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، والحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي واستعراض بعض اللقطات المجمعة للفريق المنافس.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي في الجولة 22 من منافسات الدوري الممتاز مساء غدٍ السبت على استاد بتروسبورت.

"فتحي وأزارو وحمودي" يواصلون التأهيل في الأهلي

يواصل ثلاثي الأهلي أحمد فتحي ووليد أزارو وأحمد حمودي، تنفيذ برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة؛ لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ووضع اليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، برنامجا لكل لاعب من الثلاثي يسير على تنفيذه خلال هذه المرحلة من أجل تأهيله وإعلان جاهزيته.

ويعاني أحمد فتحي لاعب الفريق من الإصابة في العضلة الأمامية، في حين يشكو أحمد حمودي من الإصابة في أنكل القدم، كما يعاني وليد أزارو مهاجم الفريق من الإصابة في العضلة الضامة.

محمد نجيب يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

يواصل محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

ويؤدي اللاعب جزءا تأهيليا في حمام السباحة في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان نجيب قد أجرى جراحة غضروف الركبة، وينفذ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة حتى إعلان جاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات .