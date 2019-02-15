رياضة | أزمة قوية تضرب الأهلي

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طلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ضرورة تواجد وائل محمد مترجمه الخاص بجواره على دكة البدلاء خلال المباريات القادمة للمارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا.

وأبدى المدير الفني الأوروجوياني استيائه من عدم تواجد مترجمه الخاص على دكة البدلاء بسبب كثرة عدد أعضاء الجهاز الفني واضطراره للوجود في المدرجات أثناء المباراة.

وطلب "لاسارتي" من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي ضرورة وجود المترجم على دكة البدلاء من المباراة المقبلة أمام فيتاكلوب الكونغولي على حساب أحد الثنائي محمد يوسف أو سامى قمصان المدربين المصريين بالفريق.

وأكد "عبدالحفيظ" صعوبة الاستغناء عن أحد الثنائى اللذين يشغلان منصبىْ المدرب العام والمدرب المساعد خصوصاً أنهما يجيدان التعامل بالإنجليزية والحديث معه ونقل تعليماته للاعبين إلا أنه أكد أن هذا الدور يفضل أن يقوم به المترجم وهو شخصياً أثناء المباراة مع الثنائى أليخاندرو وسيباستيان المعاونين الأجنبيين له.

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