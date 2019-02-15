رياضة | الأهلي يدخل معسكر مغلق استعدادًا للإنتاج الحربي

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، في معسكر مغلق اليوم، عقب نهاية المران استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي، بالدوري العام.

ويختتم الفريق، تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش، ليعلن بعدها المدير الفني اختيار قائمة بـ20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي ضمن فعاليات مسابقة الدورى.

ويلتقي الأهلي الانتاج الحربي، مساء غدٍ السبت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. 1- الزمالك 48 نقطة. 2- بيراميدز 45 نقطة. 3- الأهلي 39 نقطة. 4- مصر المقاصة 31 نقطة. 5- الإنتاج الحربي 31 نقطة. 6- المصري 29 نقطة. 7- المقاولون العرب 28 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- الاتحاد 24 نقطة 11- حرس الحدود 24 نقطة. 12- الإسماعيلي 24 نقطة. 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة. 15- النجوم 21 نقطة. 16- إنبي 21 نقطة. 17- وادي دجلة 20 نقطة. 18- بتروجت 18 نقطة.

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