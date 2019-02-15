كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أكبر 10 أندية كرة قدم في العالم وفق تصنيف “فرانس فوتبول” أصدرت مجلة “فرانس فوتبول” الرياضية قائمة لترتيب الأندية العالمية. الترتيب جاء حسب نظام النقاط الذي راعى عدة عوامل منها: اللاعبين والمشاهدة التلفزيونية ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي. ضمت قائمة أفضل 10 أندية في العالم خمسة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أُدرج نادٍ ألماني وحيد، بحسب موقع DW الألماني.

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