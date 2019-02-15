شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يشهد اليوم الجمعة، إقامة مواجهتين جديدتين في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك في الجولة الـ20 من عمر البطولة. الشباب x الوحدة يواجه فريق الشباب نظيره الوحدة – الساعة الخامسة والنصف مساءا على قناة KSA SPORTS ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 34 نقطة. الرائد x الاتحاد يلتقي فريق الرائد مع الاتحاد– الساعة السابعة والربع مساءا على قناة KSA SPORTS ويحتل الرائد المركز الـ 11 فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الـ 15 برصيد 14 نقطة.

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