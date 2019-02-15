شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يشهد اليوم الجمعة، إقامة مواجهة جديدة من مباريات الدوري الإيطالي، بين يوفنتوس متصدر الكاليتشو برصيد 63 نقطة، وفروسينوني صاحب المركز الـ19 برصيد 16 نقطة .

ويحل فروسينوني ضيفًا سهلًا على السيدةالعجوز في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS HD 4 في افتتاح المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

ويغرد يوفنتوس خارج السرب محليا حيث يبتعد بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر نابولي وهو الفريق الوحيد الذي يبقى دون خسارة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، فيما يتصدر رونالدو لائحة الهدافين برصيد 18 هدفا.

وهي المرة الثانية فقط التي سيبدأ فيها رونالدو مبارياته مع "السيدة العجوز" على دكة البدلاء منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من ريال مدريد الصيف الماضي، بعد الأولى ضد مضيفه أتالانتا في 26 ديسمبر الماضي.