شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

يشهد اليوم الجمعة، إقامة مواجهة جديدة من مباريات الدوري الإسباني، بين خيتافي صاحب المركز الخامس ونظيره إبيار الذي يحتل المركز العاشر.

ويلتقي خيتافي مع نظيره إبيار في تمام الساعة العاشرة مساًء، ومن المقرر أن يذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS HD 3 ، وذلك في مواجهات الجولة الـ24 من عمر الليجا.

ويدخل الفريقين اليوم، المباراة بدافع الفوز لا محالة، حيث يسعى خيتافي للوصول للمربع الذهبي قبل انتهاء البطولة، بينما يتطلع إبيار لأنهاء موسمه الحالي في وضع جيد في بترتيب جدول رالمسابقة حتى يستطيع المنافسة على المراكز الأربعة الأولي خلال النسخة المقبلة.

ويدخل خيتافي لقاء اليوم،وهو يقبع في المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري، برصيد 35 نقطة، بينما يقع إبيار في المركز العاشر برصيد30 نقطة.