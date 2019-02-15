شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يشهد اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من فبراير لعام 2019، إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف لاعب العالم، والتي من أبرزها مواجهة يوفينتوس مع فروسينوني في الجولة الـ24 عمر الدوري الإيطالي. الدوري الإسباني إيبار x خيتافي يواجه إبيار نظيره خيتافي– الساعة العاشرة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 3 . الدوري الإيطالي يوفنتوس x فروسينوني يواجه فريق يوفينتوس نظيره فروسينوني– الساعة التاسعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 4. الدوري الألماني أوجسبورج x بايرن ميونيخ يلتقي فريق أوجسبورج مع بايرن ميونيخ – الساعة التاسعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 5 الدوري الفرنسي نيم أولمبيك x ديجون يواجه فريق نيم أولمبيك مع ديجون – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS HD 6. ليون x جانجون يلتقي فريق ليون مع جانجون– الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 1. دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الشباب x الوحدة يواجه فريق الشباب نظيره الوحدة – الساعة الخامسة والنصف مساءا على قناة KSA SPORTS الرائد x الاتحاد يلتقي فريق الرائد مع الاتحاد– الساعة السابعة والربع مساءا على قناة KSA SPORTS الدوري المصري حرس الحدود x بتروجت يواجه فريق جرس الحدود نظيره بتروجيت – الساعة الرابعة عصرا على قناة ON SPORT. المقاولون العرب x طلائع الجيش يلتقي فريق المقاولون العرب مع طلائع الجيش – الساعة السابعة مساءا على قناة ON SPORT.

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.