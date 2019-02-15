انت الان تتابع حرس الحدود يصطدم ببتروجت «الجريح» في المكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة، تُستأنف الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حينما يستضيف فريق حرس الحدود نظيره فريق بتروجت، على استاد المكس بالإسكندرية، تحت قيادة الحكم محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد توفيق ومحمد صلاح عبد الفتاح، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكل من محمد سلامة وسيد عبد الله حكماً خامساً، ويسعى أصحاب الأرض لتضميد جراحهم بعد السقوط أمام الأهلي في الجولة الماضية بهدف دون رد، واستعادة نغمة الانتصارات تحت قيادة طارق العشري.

يحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في ست وتعادل في مثلها وخسر تسعة لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا. في المُقابل، يدخل فريق بتروجت أيضًا المباراة أملا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق العسكري، ومواصلة قطار الانتصارات، بعد فوزه