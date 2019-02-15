انت الان تتابع 13 خسارة متتالية وفوز بعد 18 هزيمة في الـNBA ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وضع أورلاندو ماجيك حدًا لهزائمه أمام تشارلوت هورنتس وسحق ضيفه بنتيجة (127-89)، فيما أنهى نيويورك نيكس صيامه عن الانتصارات منذ 4 يناير بتغلبه (106-91) على أتلانتا هوكس

١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

عزز راسل وستبروك، لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر، رقمه القياسي بتسجيل 3 أرقام مزدوجة للمباراة الـ11 على التوالي لكن ذلك لم يمنع هزيمة فريقه بنتيجة (131-122)، على يد مستضيفه نيو أورليانز بليكانز، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، وأوقفت الهزيمة سلسلة انتصارات ثاندر عند 4 مباريات متتالية مع بداية عطلة مباراة كل النجوم، ويحتل ثاندر المركز الثالث في القسم الغربي برصيد 37 فوزًا في 57 مباراة، فيما يأتي بليكانز في المركز 13 في الغرب بعدما حقق الانتصار 26 مقابل 33 هزيمة، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة.

وأحرز وستبروك 44 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة وقدم لزملائه 11 تمريرة حاسمة، وكسر قائد ثاندر الرقم القياسي السابق الذي حققه ويلت تشامبرلين بثلاثة أرقام مزدوجة في 9 مباريات متتالية عندما قاد الفريق للفوز على بورتلاند تريل بليزرز يوم الاثنين. فيما سجل بول جورج 28 نقطة لثاندر لكنه نجح في 3 من أصل