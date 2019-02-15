13 خسارة متتالية وفوز بعد 18 هزيمة في الـNBA

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وضع أورلاندو ماجيك حدًا لهزائمه أمام تشارلوت هورنتس وسحق ضيفه بنتيجة (127-89)، فيما أنهى نيويورك نيكس صيامه عن الانتصارات منذ 4 يناير بتغلبه (106-91) على أتلانتا هوكس
١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
عزز راسل وستبروك، لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر، رقمه القياسي بتسجيل 3 أرقام مزدوجة للمباراة الـ11 على التوالي لكن ذلك لم يمنع هزيمة فريقه بنتيجة (131-122)، على يد مستضيفه نيو أورليانز بليكانز، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، وأوقفت الهزيمة سلسلة انتصارات ثاندر عند 4 مباريات متتالية مع بداية عطلة مباراة كل النجوم، ويحتل ثاندر المركز الثالث في القسم الغربي برصيد 37 فوزًا في 57 مباراة، فيما يأتي بليكانز في المركز 13 في الغرب بعدما حقق الانتصار 26 مقابل 33 هزيمة، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة.
وأحرز وستبروك 44 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة وقدم لزملائه 11 تمريرة حاسمة، وكسر قائد ثاندر الرقم القياسي السابق الذي حققه ويلت تشامبرلين بثلاثة أرقام مزدوجة في 9 مباريات متتالية عندما قاد الفريق للفوز على بورتلاند تريل بليزرز يوم الاثنين. فيما سجل بول جورج 28 نقطة لثاندر لكنه نجح في 3 من أصل
وأحرز وستبروك 44 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة وقدم لزملائه 11 تمريرة حاسمة، وكسر قائد ثاندر الرقم القياسي السابق الذي حققه ويلت تشامبرلين بثلاثة أرقام مزدوجة في 9 مباريات متتالية عندما قاد الفريق للفوز على بورتلاند تريل بليزرز يوم الاثنين.
فيما سجل بول جورج 28 نقطة لثاندر لكنه نجح في 3 من أصل 17 محاولة ثلاثية فقط، وأحرز جوليوس راندل 33 نقطة لبيليكانز واستحوذ على 11 كرة مرتدة وأضاف زميله جرو هوليداي 32 نقطة.
وخرج أنطوني ديفيز، الذي كان تقدم بطلب للرحيل عن بليكانز لكن الفريق لم يتوصل لاتفاق مع أي منافس قبل غلق باب الانتقالات في 7 فبراير الجاري، في الربع الثاني بسبب الإصابة، بعدما سجل 14 نقطة في 16 دقيقة.
وفي لقاء آخر، وضع أورلاندو ماجيك حدًا لهزائمه أمام تشارلوت هورنتس وسحق ضيفه بنتيجة (127-89)، فيما أنهى نيويورك نيكس صيامه عن الانتصارات منذ 4 يناير ، بتغلبه (106-91) على أتلانتا هوكس.
13 خسارة متتالية
وتغلب ماجيك على هورنتس لأول مرة منذ 16 ديسمبر 2015 وبعد 13 هزيمة متتالية، حيث لم يصمد كثيرا أمام مستضيفه الذي أنهى الربع الأول متقدما 33-18 بعدما فقد الكرة مرة واحدة وهو الأفضل له هذا الموسم.
وواصل ماجيك هيمنته لينهي الشوط الأول متقدما 71-36، ولم يتغير الحال كثيرا رغم محاولات هورنتس بتقليص الفارق ليعوض ماجيك هزيمته في مباراتين سابقتين هذا الموسم أمام ضيفه بنتيجتين ثقيلتين.
ورفع الفوز الخامس على التوالي رصيد ماجيك، صاحب المركز العاشر في القسم الشرقي، إلى 27 انتصارا مثل هورنتس الذي يتقدم عليه بثلاثة مراكز بعد خسارته 30 مرة مقابل 32 لمنافسه، وخسر ماجيك أول مواجهة بينهما بنتيجة (120-88)، في أكتوبر ثم (125-100) مطلع العام الجديد.
وسجل جميع لاعبي ماجيك المتاحين نقاطا في المباراة إذ غاب 4 لاعبين بسبب الإصابة، لكن كان تيرانس روس الأكثر تسجيلا بـ21 نقطة وأضاف نيكولا فوتشفيتش 17 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، في المقابل، أحرز ماليك مونك 15 نقطة لهورنتس وأضاف جيريمي لامب 14 نقطة.
فوز بعد 18 هزيمة
ووضع نيكس حداً لهزائمه في 18 مباراة متتالية وهو رقم قياسي سلبي للفريق في موسم واحد، حيث لم يفز نيكس منذ تغلبه بنتيجة (119-112) على مستضيفه لوس أنجليس ليكرز في غياب ليبرون جيمس.
ومنذ ذلك الحين رحل اللاتفي كريستابس بورزينجيس عن الفريق إلى دالاس مافريكس في صفقة تبادلية شهدت ضم نيكس 3 لاعبين من بينهم دينيس سميث ودياندري جوردان، وترك دينيس سميث وجوردان بصمتيهما على الانتصار إذ سجل الأول 19 نقطة واستحوذ الثاني على 13 كرة مرتدة.
ورغم الفوز ما زال نيكس يتذيل القسم الشرقي برصيد 11 فوزا و47 هزيمة وهو ثاني أسوأ سجل بين جميع فرق البطولة بعد فينكس صنز الذي انتصر 11 مرة وخسر في 48 مباراة.
وأحرز دواين ديدمون 21 نقطة لهوكس فيما أضاف تراي يانج، أحد المرشحين لجائزة أفضل مبتدئ هذا الموسم، 16 نقطة وقدم لزملائه 11 تمريرة حاسمة، ويحتل هوكس المركز 12 في الشرق برصيد 19 فوزا في 58 مباراة.
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