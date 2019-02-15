انت الان تتابع شوبير: الأهلي «سيد الأندية» ولن يترك الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بالمستوى الذي يقدمه فريق بيراميدز هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق يقدم مستوى ممتع، وأنه توقع منذ بداية البطولة أن يكون هذا الفريق منافسًا قويًا للأهلي والزمالك على اللقب. وأضاف شوبير، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه على قناة ON sport، أنه يتمنى تواجد فريق رابع في المنافسة على الدوري الموسم المقبل، لزيادة قوة البطولة التي كانت تقتصر على سيطرة الأهلي بمفرده، أو منافسة فريق واحد له.

وأكد حارس المنتخب الوطني السابق، أن الأهلي هو سيد الأندية المصرية ولن يترك الأمور تسير بهذه بسهولة، كحال الزمالك الذي لن يفرط في صدارته بسهولة هو الآخر، كما أن بيراميدز لن يترك فرصة المنافسة التي حصل عليها تمر مرور الكرام. وحقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة برباعية نظيفة، سجلهم محمود منصور