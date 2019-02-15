انت الان تتابع هوكي.. 7 دقائق و21 ثانية تحسم موقعة تامبا باي وستارز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

أحرز تامبا باي لايتنينج، 4 أهداف في الشوط الأول، ليمهد الطريق أمام سحق ضيفه دالاس ستارز 6-0، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، وسجل ستيفن ستامكوس وميخائيل سيرجاتشيف وتايلر جونسون ونيكيتا كوتشروف، 4 أهداف في غضون سبع دقائق و21 ثانية من الشوط الأول، وأضاف أليكس كيلورن وستامكوس، الهدفين الخامس والسادس في الشوط الثاني، ويحلق لايتنينج في صدارة القسم الشرقي برصيد 90 نقطة، متقدما بفارق 16 نقطة عن نيويورك أيلاندرز الذي تغلب 3-0 على كولومبوس بلو جاكتس، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة.

ويحتل ستارز، المركز السادس في القسم الغربي وله 63 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن سان هوزيه شاركس المتصدر، واحتاج فلوريدا بانثرز إلى ضربات الترجيح ليفوز 3-2 على كالجاري فليمز، فيما انتصر ديترويت رد وينجز 3-2 على أوتاوا سيناتورز، وتغلب ناشفيل بريدتورز 3-1 على مونتريال كندينز، وتفوق كولورادو أفالانش 4-1