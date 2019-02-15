شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر عن الحكم الصربي لمباراة بيراميدز: «بيصفر على ناحية واحدة بس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أداء الحكم الصربي الذي أدار مباراة فريقه أمام بيراميدز، والتي خسرها برباعية نظيفة. وكتب «عامر»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «الحكم الصربي منظره ممتاز بس للأسف بيصفر على ناحية واحدة بس». وتابع: «للأسف خذلنا فريق سموحة بانهيار مفاجئ غير مبرربعد الهدف الأول في مرمانا، فعلنا كل مايمكن لكن للأسف هناك بعض اللاعبين في الفريق لايستحقوا أن يلعبوا باسم نادي سموحة، ولنا وقفة حاسمة ورادعة مع أي متهاون».

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