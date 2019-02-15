شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ بعد رباعية بيراميدز في سموحة: «الله يا شباب الله يا دياز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على سموحة برباعية نظيفة، مساء الخميس.

وكتب «آل الشيخ»، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «الله الله ٤ ومضيعين ١٠ الله ياشباب الله يادياز... السعيد والشناوي ودونجا يستاهلو يكونو دوليين والله».

وفاز بيراميدز على سموحة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 45 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة محتلًا المركز التاسع.