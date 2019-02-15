برج العرب يستضيف مباريات الاسماعيلي الافريقية

كتب - كريم عبدالمحسن

استقر اتحاد الكرة، بالتنسيق مع الجهات الامنية، على اقامة مباريات الاسماعيلي في دور المجموعات ببطولة دوري أفريقيا في ملعب برج العرب بالاسكندرية.

ويعد ملعب برج العرب هو الاقرب لاستضافة لقاءات الدراويش بعد غلق ملعب الاسماعيلية لتجهيزه لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. الجدير بالذكر ان

الكاف قرر اعادة الاسماعيلي لدوري ابطال افريقيا بعدما تظلم ضد عقوبة استبعاده من البطولة على خلفية احداث الشغب الجماهيري في لقاء الفريق امام الافريقي التونسي في الجولة الثانية لدور المجموعات.