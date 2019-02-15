ستاد المكس يقترب من إستضافة مباريات امم افريقيا بدلًا من السلام

ستاد المكس بالأسكندرية كتب - كريم عبدالمحسن اقترب ستاد المكس بالاسكندرية، من استضافة مباريات إحدى مجموعات بطولة كأس الامم الافريقية 2019 في مصر، في ظل تراجع اسهم ستاد السلام. وابدت لجنة التفتيش الخاصة بالاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، بعض الملاحظات على موقع ملعب السلام، مما يجعل فرصته ضعيفة في استضافة مباريات احدة المجموعات في البطولة. وكان اتحاد الكرة حدد 8 ملاعب يختار منها الكاف 6 فقط وهي: ستاد القاهرة، ستاد السلام، ستاد الاسماعيلية، ستاد الاسكندرية، ستاد بورسعيد، ستاد السويس، ستاد الدفاع الجوي، ستاد المكس.

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