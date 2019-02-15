رياضة | مفاجأة.. لاسارتي يدرس استبعاد رمضان صبحي من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. لاسارتي يدرس استبعاد رمضان صبحي من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بفقد مكانه الأساسي داخل صفوف الفريق، خلال المباريات المتبقية من الموسم الجاري.

ويدرس الأوراجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني، استبعاد اللاعب، بسبب عدم جماعيته في الأداء، وتفضيله اللعب الفردي في أغلب المناسبات، وهو ما يضعف قوة الفريق داخل الملعب.

وكان صبحي، ظهر بأداء مخيب خلال مباراة الفريق الأخيرة، أمام سيمبا التنزاني، والتي أقيمت على الملعب الوطني بتنزانيا، وانتهت لصالح الأخير بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ويستعد الأهلي لمواجهة الانتاج الحربي، مساء غدٍ السبت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. 1- الزمالك 48 نقطة. 2- بيراميدز 45 نقطة. 3- الأهلي 39 نقطة. 4- مصر المقاصة 31 نقطة. 5- الإنتاج الحربي 31 نقطة. 6- المصري 29 نقطة. 7- المقاولون العرب 28 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- الاتحاد 24 نقطة 11- حرس الحدود 24 نقطة. 12- الإسماعيلي 24 نقطة. 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة. 15- النجوم 21 نقطة. 16- إنبي 21 نقطة. 17- وادي دجلة 20 نقطة. 18- بتروجت 18 نقطة.

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