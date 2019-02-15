رياضة | المقاولون يتحدى طلائع الجيش في لقاء تحسين المراكز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون يتحدى طلائع الجيش في لقاء تحسين المراكز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري العام.

يسعى المقاولون العرب إلى تحقيق الفوز والعودة إلى سكة الانتصارات بعد التعادل مع إنبي في الجولة الماضية من أجل تحسين وضعية الفريق في جدول ترتيب الدوري العام.

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق طلائع الجيش إلى الفوز وحصد الثلاثة نقاط ولا سيما وان الفوز في لقاء اليوم يسصعد بالفريق مركزين بجدول ترتيب الدوري العام.

يدخل المقاولون العرب لقاء اليوم في المركز السادس برصيد 28 نقطة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

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