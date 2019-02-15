رياضة | يوفنتوس يواجه فروسينوني في البروفة الأخيرة لأتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يواجه فروسينوني في البروفة الأخيرة لأتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب احتفال جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بهدفه في شباك أتليتكو مدريد، في أزمة داخل الرابطة الإسبانية.

بيل، أثار الجدل بعدما احتفل بطريقة غير لائقة أمام مدرجات جمهور الأتلتي، مما دفع رابطة الليجا لإصدار بيان أدانت فيه تصرف اللاعب، مع الكشف عن مدة العقوبة المتوقعة التي قد تصل إلى الإيقاف 12 مباراة.

وقال بيان رابطة الليجا "في الدقيقة 73، وأثناء احتفال بيل، بإحراز هدف فريقه الثالث، تم سماع استهجان من قبل بعض الجمهور، ليقوم اللاعب بهز ذراعه بطريقة غير لائقة، في لقطة يمكن اعتبارها كاستفزاز للجمهور".

وتابع البيان "أي احتفال مثل هذا بإمكانه استفزاز الجمهور، وهو ما يعتبر مخالفًا للسلوك الرياضي الجيد، حتى لو لم يكن ضمن قانون التحكيم، فسيتم إرسال الواقعة للجنة التأديبية لاتخاذ القرار المناسب".

وأوضح "سيتم تحديد العقوبة وفقًا لدرجة الفعل المشين، فإذا كان الفعل الغرض منه تعمد إثارة عداء الجمهور، ستتراوح العقوبة بإيقاف اللاعب من 4 إلى 12 مباراة".

وأوضح بيان الرابطة "أما إذا ثبت عكس ذلك، ستتراوح العقوبة من مباراة واحدة إلى 3 مباريات، أو مدة قد تصل إلى شهر".