رياضة | جدول مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة والموافق 15/2/2019، عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات لذلك نرصد لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها والمعلقين.



- إيبار × خيتافي:

اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

الدوري الايطالي:

- يوفنتوس × فروسينوني:

اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD الدوري الألماني:

- أوجسبورج × بايرن ميونيخ:

اليوم في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD الدوري السعودي:

- الشباب × الوحدة:

اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport HD2 بصوت المعلق بلال علام - الرائد × الاتحاد:

اليوم في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport HD1 بصوت المعلق عبدالله الحربي الدوري المصري:

- حرس الحدود × بتروجيت:

اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة - المقاولون العرب × طلائع الجيش:

اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.