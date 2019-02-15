شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يلتقى مع أوجسبورج فى البروفة الأخيرة قبل موقعة ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل بايرن ميونخ ضيفاً على أوجسبورج في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "إمبولس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الالماني "البوندزليجا".

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة خلف بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة بفارق خمس نقاط، بينما يحتل أوجسبورج المركز الـ 15 برصيد 18 نقطة.

ويأمل بايرن ميونخ في إستعادة خدمات حارس مرماه مانويل نوير في مباراة اليوم بعد غاب عن المباريات الثلاث الماضية بسبب الاصابة، علماً بأن مباراة اليوم تعد بمثابة "البروفة الأخيرة" للعملاق البافاري قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح يوم 19 فبراير الحاري بملعب "أنفيلد" في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

فى حين يفتقد بايرن ميونخ لجهود الهولندي أرين روبن ولاعب الوسط الفرنسي كورنتان توليسو بسبب الاصابة.