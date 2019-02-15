مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهتان محليتان.. وظهور جديد لميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستأنف اليوم مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من الدوري المصري بمواجهتين.

في تمام الساعة الرابعة عصرًا، يلتقي حرس الحدود أمام بتروجيت، فيما يستضيف المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة مساءً.

وتنقل مباريات الدوري المصري عبر قناتي النيل للرياضة، وأون سبورت.

وفي الدوري الإيطالي، يسيضيف يوفنتوس فريق فروزينوني ضمن الأسبوع الرابع والعشرون، في تمام الساعة 9:30 مساءً، عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

وفي نفس الوقت 9:30 مساءً، يحل بايرن ميونيخ ضيفا على أوجسبورج في الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الألماني، عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

كما يلتقي الوحدة أمام الشباب في الأسبوع العشرين من الدوري السعودي، في تمام الساعة 5:30.

الوحدة يقوده فنيا أحمد حسام ميدو، ويضم بين صفوفه الحارس محمد عواد.

ويستضيف الرائد في إطار نفس الجولة، فريق الاتحاد، الساعة 7:20.

الرائد يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عطوة.

مباريات الدوري السعودي تنقل عبر قنوات السعودية الرياضية KSA.