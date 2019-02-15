استقالة المدير الفني لفريق طهطا بسوهاج عقب تعادله مع الفيوم

سوهاج - عمرو الشريف

قال هيثم جمعه عضو مجلس اداره نادي طهطا إن الدكتور اسامه البلم المدير الفني لنادي طهطا الرياضي تقدم باستقالته الى مجلس إدارة النادي عقب مباراة الفيوم والتي انتهت بالتعادل السلبي علي أرضه

وأكد جمعة أن مجلس الإدارة قبل الاستقالة مع تقديم الشكر له لما قدمه مع الفريق فى الفترة السابقة

واضاف جمعه أن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد

مستمر لحين الاعلان عن الجهاز الفنى الجديدالجدير بالذكر أن البلم قاد طهطا للصعود الي الممتاز ب وقدم عروض قوية في بداية الموسم وضعته علي قمة المجموعة حتي الاسبوع الرابع لكن اداء الفريق شهد تذبذب في الاسابيع التالية وتراجع ترتيب الفريق الي المركز العاشر الذي يحتله الفريقب 19 نقطةفيما تنفرد اسوان بصدارة المجموعة ي 44 نقطةوبفارق 5 نقاط عن بني سويف صاحب المركز الثاني ب35 نقطه ويليه ت بني سويف ب31 نقطة ويتزيل المجموعة الوليدية ب 10 نقاط وش ملوي 13 نقطة وكل من تحرير اسوان والفيوم 17 نقطة فيما يتوسط الدوري المنيا ب 30 نقطة والاعلاميين 29 نقطة وديروط 26 نقطة وتتساوي سوهاج والالومنيوم في نفس الرصيد ب 23 نقطة فيما حصل النصر للتعدين علي 21 نقطة