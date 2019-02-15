اونلاين | كورة اتش دي بث مباشر الشباب ضد الوحدة بث مباشر (KSA Sport)

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كورة اتش دي بث مباشر الشباب ضد الوحدة بث مباشر (KSA Sport)

يستعد فريق الشباب لخوض مباراة نارية ضد الوحدة الذي يلعب في صفوفه الحارس المصري محمد عواد ويدرب أحمد حسام ميدو وذلك في الجولة الـ20 من الدوري السعودي، اليوم الجمعة.

كورة اتش دي بث مباشر الشباب ضد الوحدة بث مباشر (KSA Sport)

ويلعب فريق الشباب مباراته ضد الوحدة على ملعب فيصل بن فهد وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:30 بتوقيت مكة المكرمة.

كورة اتش دي بث مباشر الشباب ضد الوحدة بث مباشر (KSA Sport)

وستلعب مباراة الشباب مع الوحدة اليوم الجمعة 15/2/2019 في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport HD2 بصوت المعلق بلال علام.

كورة اتش دي بث مباشر الشباب ضد الوحدة بث مباشر (KSA Sport)

وكان فريق الشباب قد تعثر أمام الفتح في الجولة الماضية وخسر بهدف متأخر بينما الوحدة يلعب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كورة اتش دي بث مباشر الشباب ضد الوحدة بث مباشر (KSA Sport)

ويحتل نادي الشباب حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، بينما الوحدة يتواجد في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

كورة اتش دي بث مباشر الشباب ضد الوحدة بث مباشر (KSA Sport)

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الشباب مع الوحدة في دوري المحترفين السعودي عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع ومجاناً.