اونلاين | بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الرائد بث مباشر كورة لايف (الدوري السعودي)

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بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الرائد بث مباشر كورة لايف (الدوري السعودي)

يستعد فريق اتحاد جدة بقيادة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش لخوض مباراة نارية ضد الرائد مساء اليوم الجمعة والموافق 15/2/2019 ويأتي ذلك في إطار اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الرائد بث مباشر كورة لايف (الدوري السعودي)

ويلتقي الاتحاد مع الرائد على ملعب الملك عبدالله ببريدة وذلك مساء الجمعة في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت القاهرة والـ8:20 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:20 بتوقيت دولة الإمارات.

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الرائد بث مباشر كورة لايف (الدوري السعودي)

وستكون مباراة الاتحاد مع الرائد في الدوري السعودي اليوم في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة ومذاعة عبر قناة KSA Sport HD1 بصوت المعلق عبدالله الحربي.

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الرائد بث مباشر كورة لايف (الدوري السعودي)

ويحتل حالياً نادي الاتحاد المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة بينما الرائد بالمركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الرائد بث مباشر كورة لايف (الدوري السعودي)

وكان فريق الاتحاد قد تعادل سلبياً مع التعاون على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الماضية بينما الرائد خسر من الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الرائد بث مباشر كورة لايف (الدوري السعودي)

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الاتحاد مع الرائد في ختام الجولة العشرين من الدوري السعودي مباشرةً عبر موقع الخليج 365 الرياضي.