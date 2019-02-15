رياضة | تشيلي تنضم إلى عرض أمريكا الجنوبية الموحد لاستضافة كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلي تنضم إلى عرض أمريكا الجنوبية الموحد لاستضافة كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بيان مشترك للأرجنتين وأوروجواي وباراغواي وتشيلي، إن الأخيرة ستنضم إلى عرض أمريكا الجنوبية الموحد بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

يتنافس عرض أمريكا الجنوبية ضد عرض من إنجلترا، وآخر من المغرب الذي يفكر التقدم بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي عزمه إجراء دراسة جدوى لتقديم عرض مشترك مع أيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز.

وقال الاتحاد الأيرلندي إنه سيدرس الأمر معهم.

وتتزامن نسخة 2030 مع الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة أول نسخة لكأس العالم والتي استضافتها أوروغواي في 1930.