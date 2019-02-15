كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلي تنضم إلى عرض أمريكا الجنوبية الموحد لاستضافة كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال بيان مشترك للأرجنتين وأوروجواي وباراغواي وتشيلي، إن الأخيرة ستنضم إلى عرض أمريكا الجنوبية الموحد بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
يتنافس عرض أمريكا الجنوبية ضد عرض من إنجلترا، وآخر من المغرب الذي يفكر التقدم بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي عزمه إجراء دراسة جدوى لتقديم عرض مشترك مع أيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز.
وقال الاتحاد الأيرلندي إنه سيدرس الأمر معهم.
وتتزامن نسخة 2030 مع الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة أول نسخة لكأس العالم والتي استضافتها أوروغواي في 1930.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | تشيلي تنضم إلى عرض أمريكا الجنوبية الموحد لاستضافة كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.