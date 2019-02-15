رياضة | أهم مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة والموافق 15/2/2019، عدداً من المباريات القوية في مختلف البطولات لذلك نرصد لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها والمعلقين.

الدوري الاسباني:

- إيبار × خيتافي:

اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

الدوري الايطالي:

- يوفنتوس × فروسينوني:

اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD

الدوري الألماني:

- أوجسبورج × بايرن ميونيخ:

اليوم في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD

الدوري السعودي:

- الشباب × الوحدة:

اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport HD2 بصوت المعلق بلال علام

- الرائد × الاتحاد:

اليوم في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport HD1 بصوت المعلق عبدالله الحربي

الدوري المصري:

- حرس الحدود × بتروجيت:

اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة

- المقاولون العرب × طلائع الجيش:

اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة