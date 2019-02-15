رياضة | ديلي ميل: هيونج مين يستعد لتجديد عقده مع توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديلي ميل: هيونج مين يستعد لتجديد عقده مع توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن اقتراب النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين من توقيع عقد جديد مع توتنهام الانجليزي وذلك خلال الفترة المقبلة بناءاً على رغبة مدرب الفريق ماوريسيو بوتشيتينو.

وقالت الصحيفة البريطانية إن هيونج مين سوف يوقع على عقد وقيمة الاتفاق ستصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مع حصول نجم توتنهام على زيادة في الراتب الثاني خلال 12 شهرًا.

وجاءت خطوة توتنهام بالتوقيع مع هيونج مين بعد المستوى الرائع له هذا الموسم حيثُ بدأ يتألق بشكل كبير منذ أكتوبر، فقد سجل 16 هدفاً في 23 مباراة في جميع المسابقات.

وكان نجم كوريا الجنوبية قد وقع على عقد مدته خمس سنوات في يوليو، لكن توتنهام يستعد لتقديم صفقة جديدة أخرى قبل بداية الموسم المقبل خصوصاً أن اللاعب أصبح من العناصر الأساسية في تشكيلة السبيرز.

ويبلغ راتب سون الحالي حوالي 110 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ولكن يمكنه أن يضع شروطًا جديدة ليصل إلى قيمة راتب ديلي آلي وهو 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.