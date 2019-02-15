شكرا لقرائتكم خبر عن فردية الأميرة سيرين.. أول مشاركة نسائية في مهرجانات الإبل السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين أمس (الخميس)، عن تسجيل أول مشاركة نسائية في تاريخ مهرجانات الإبل بالمملكة، حيث شاركت الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن آل سعود بفردية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكتب بن حثلين عبر حسابه في "تويتر" :"فردية الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن آل سعود السعودية تخوض غمار المنافسة، لتعلن أول مشاركة نسائية في تاريخ المهرجانات السعودية".

وتأهلت فردية الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن الملقبة "السعودية" إلى المراحل الثانية بمهرجان الملك عبدالعزيز المقام في الصياهد، ضمن 10 فرديات تجاوزت لجان السن والتشبيه والوسم واللجان الأولية، في شوط فرديات الدق مجاهيم، على أن تعرض على اللجان الطبية قبل إكمال مسيرتها للعروض النهائية، لتسجل المشاركة النسائية الأولى في عالم منافسات الإبل.

ويهدف مهرجان الإبل إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها.