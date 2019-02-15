لهيطة يعود من نيجيريا ويقدم تقرير لمدرب المنتخب

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جدة - عمرو شويل عاد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى ومحمد صلاح المدير الإدارى للفراعنة، من نيجيريا بعد رحلة تفقدية لمعاينة ملعب ودية الفراعنة أمام النسور وفندق الإقامة.
من المقرر أن يقدم لهيطة تقريرا إلى أجيرى المدير الفنى عن الرحلة والتى سيتحدد بناء عليها تغيير الملعب من عدمه بعد الأنباء التى ترددت حول عدم جاهزيته لاستقبال ودية مصر ونيجيريا 26 مارس المقبل.
ويدخل منتخب مصر معسكر مغلق فى الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل يتخلله مباراتين الأولى أمام النيجر يوم 22 أو 23 أو 24 مارس فى الجولة السادسة و الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 ثم ودية أمام نيجيريا يوم 26.
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