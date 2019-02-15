الأهلي يأمن لدغات مطاريده

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جدة - عمرو شويل أعترف مسئولو الأهلى بوضعهم بند فى عقود جميع اللاعبين المعارين عن صفوف الفريق، يمنع مشاركتهم أمام الفريق الأحمر فى أي مباراة رسمية سواء محلياً أو قارياً، بينما لا يفعل البند فى المباريات الغير رسمية والبطولة العربية .

وأكد مسئولو الأهلى أن قرار وضع البند جاء من محمود الخطيب رئيس النادي، والذى كان يرفض وضعه فى البداية، إلا أن وضعه من قبل جميع الفرق المنافسة فى عقود معاريها أجبر الإدارة الحمراء على حذو نفس الحذو، خاصة فى ظل صعوبة بطولة الدوري العام هذا الموسم.

وكشف مسئولو الاهلى أن عمرو بركات الذى تم إعارته لسموحة هو الاستثناء الوحيد، بعد إعارته للفريق السكندري قبل صدور القرار.