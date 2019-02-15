كرستيانو رونالدو وديبالا علي رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة فروزينوني

رونالدو

كتبت: سارة جاب الله

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي عن قائمة الفريق المستدعاه لمواجهة نادي فروزينوني مساء اليوم الجمعه ، علي ملعب "آليانز" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي الممتاز.

وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة فروزينوني كالآتي :

حراسة المرمى: تشيزني، بيرين، بنسوليو.

خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني، كاسيريس، بارزالي، بونوتشي، كانسيلو، روجاني، سبينازولا.

خط الوسط: بيانيتش، خضيره، ماتويدي، إيمري تشان، بينتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديبالا، ماندزوكيتش، مويس كين، بيرنارديسكي.

ويدخل فريق يوفنتوس وهو متصدر جدول ترتيب جدول الدوري الإيطالي ، برصيد 63 نقطة وهو يوسع الفارق بفوزه في لقاء اليوم لأكثر من عشر نقاط بينه وبين نابولي الوصيف بالدوري ، بينما يدخل فروسينوني في أخر الجدول برصيد 16 نقطة.

جدير بالذكر إنتهت مباراة الدور الأول بفوز يوفنتوس بهدفين دون رد.