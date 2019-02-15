كرستيانو رونالدو وديبالا علي رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة فروزينوني

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أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي عن قائمة الفريق المستدعاه لمواجهة نادي فروزينوني مساء اليوم الجمعه ، علي ملعب "آليانز" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي الممتاز.
وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة فروزينوني كالآتي :
حراسة المرمى: تشيزني، بيرين، بنسوليو.
خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني، كاسيريس، بارزالي، بونوتشي، كانسيلو، روجاني، سبينازولا.
خط الوسط: بيانيتش، خضيره، ماتويدي، إيمري تشان، بينتانكور.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديبالا، ماندزوكيتش، مويس كين، بيرنارديسكي.
ويدخل فريق يوفنتوس وهو متصدر جدول ترتيب جدول الدوري الإيطالي ، برصيد 63 نقطة وهو يوسع الفارق بفوزه في لقاء اليوم لأكثر من عشر نقاط بينه وبين نابولي الوصيف بالدوري ، بينما يدخل فروسينوني في أخر الجدول برصيد 16 نقطة.
جدير بالذكر إنتهت مباراة الدور الأول بفوز يوفنتوس بهدفين دون رد.
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