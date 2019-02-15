موعد مباراة يوفنتوس وفروزينوني والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف مساء اليوم الجمعه فريق يوفنتوس نظيرة فروزينوني كالتشيو علي ملعب "آاليانز" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة يوفنتوس و فروزينوني

تنطلق مباراة يوفنتوس و فروزينوني في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الحادية عشر ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفروزينوني

ومن المقرر أن تذاع مبارة يوفنتوس وفروزينوني بشكل حصري علي قناة بي إن سبورت HD 4 المشفرة.

ويدخل فريق يوفنتوس وهو متصدر جدول ترتيب جدول الدوري الإيطالي ، برصيد 63 نقطة وهو يوسع الفارق بفوزه في لقاء اليوم لأكثر من عشر نقاط بينه وبين نابولي الوصيف بالدوري ، بينما يدخل فروسينوني في أخر الجدول برصيد 16 نقطة.

جدير بالذكر إنتهت مباراة الدور الأول بفوز يوفنتوس بهدفين دون رد.