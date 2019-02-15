موعد مباراة المقاولون وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف مساء اليوم الجمعة فريق المقاولون العرب نظيرة طلائع الجيش علي ملعب " عثمان أحمد عثمان " ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويسعي الفريقين في تحقيق الفوز بعد أن حقق كلاً منهما نتيجة التعادل السلبى فى أخر ظهور بالمسابقة حيث تعادل المقاولون مع انبى، بينما تعادل الطلائع مع سموحة .

موعد مباراة المقاولون وطلائع الجيش

تنطلق مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة المقاولون وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تذاع مباراة المقاولون وطلائع الجيش بشكل حصري علي قناة النيل الرياضية وقناة أون

سبورت المفتوحة.

ويدخل المقاولون اللقاء وهو يحتل المقاولون العرب المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات ، بينما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 8 مواجهات.

جدير بالذكر أنتهت مباراة الدور الأول بفوز طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف للمقاولون.