رسميًا.. تمديد عقد المدرب سيميوني مع أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الخميس تجديد عقد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني
وبعد تجديد عقد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني
وكان هناك العديد من الأندية الكبرى في أوروبا تسعى للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني
جدير بالذكر أن دييجو سيميوني المدرب الأرجنتيني الشاب، حقق لأتلتيكو مدريد الإسباني منذ وصوله في عام 2011، الليجا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا وبالإضافة إلى وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسرهم على يد الجار ريال مدريد.
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