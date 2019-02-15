رسميًا.. تمديد عقد المدرب سيميوني مع أتلتيكو مدريد

كتبت: سارة جاب الله

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الخميس تجديد عقد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني

المدير الفني للفريق ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبعد تجديد عقد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني

الذي يمتد عقدة حتي نهاية عام عن حتى عام 2022 ، قفل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الباب في وجه الأندية التي كانت تهتم بالتعاقد معه.

وكان هناك العديد من الأندية الكبرى في أوروبا تسعى للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني

المدير الفني للروخي بلانكوس أتلتيكو مدريد، مثل إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن دييجو سيميوني المدرب الأرجنتيني الشاب، حقق لأتلتيكو مدريد الإسباني منذ وصوله في عام 2011، الليجا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا وبالإضافة إلى وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسرهم على يد الجار ريال مدريد.