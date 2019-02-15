رياضة | أهداف مباراة - زيوريخ 1 × 3 نابولي || الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - زيوريخ 1 × 3 نابولي || الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الشباب - x

17:30 - الوحدة الرائد - x

19:20 - الاتحاد الدوري المصري الممتاز حرس الحدود - x

16:00 - بتروجيت المقاولون العرب - x

19:00 - طلائع الجيش الدوري الإسباني إيبار - x

22:00 - خيتافي الدوري الإيطالي يوفنتوس - x

21:30 - فروسينوني الدوري الألماني أوجسبورج - x

21:30 - بايرن ميونيخ

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